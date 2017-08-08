Кот главный в Эрмитаже
20 километров подвалов - царство кошек
И кто там, в этих подвалах, в этих фундаментах — главный?
Бродя под Зимним Дворцом, на каждом повороте натыкаюсь на таблички: «Территория кошек» и «Осторожно, кошки!» Эти хвостатые-полосатые действительно тут царят, разгуливают с видом хозяев, не очень-то приветливо относятся к посетителям — скорее настороженно, ведь это их дом. И это правда — они настоящие сотрудники одного из величайших музеев мира. Каждый кот имеет собственный паспорт, ветеринарную карточку и официально числится квалифицированным специалистом по очистке музейных подвалов от крыс.
Пополняются ряды в основном беспородными животными, которые непременно подвергаются санобработке, осмотру ветеринара и обязательной стерилизации. Периодически котов пристраивают в надежные руки с помощью акций «Хочу домой!» (лофт-проект «Этажи») и в «Республике кошек» (котокафе, в котором обитает два десятка эрмитажных котов, своеобразная альтернатива приюту).
Котов не отдают кому попало, с будущим владельцем встречаются, беседуют, записывают паспортные данные. Предпочтение отдается семейным парам со своим жильем.
Новый хозяин получает сертификат «Владелец Эрмитажного кота», дающий возможность пожизненного бесплатного посещения выставочных залов. Так что возьми кота из Эрмитажа и всю жизнь наслаждайся шедеврами искусства бесплатно.
Текст и фото Юлии Маковейчук
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