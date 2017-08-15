15 августа 2017
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Крупнейшее пожертвование на благотворительность с начала XXI века сделал Билл Гейтс

Основатель корпорации «Microsoft» Билл Гейтс сделал крупнейшее с начала XXI века пожертвование на благотворительность, передав на эти цели 64 млн. акций компании стоимостью 4,6 млрд. долларов.

Согласно документам Комиссии по биржам и ценным бумагам США, взнос был сделан 6 июня 2017 года, однако его получатель не уточняется, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Bloomberg».

Сделанное пожертвование составляет 5% от состояния бизнесмена.

Отмечается, что ранее его пожертвования направлялись в Фонд Билла и Мелинды Гейтс (его супруги), занимающегося совершенствованием системы образования в США, поддержкой здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.

Всего, согласно сообщению, с 1994 года Гейтсы потратили на благотворительность около 35 млрд. долларов.

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Фото: OnInnovation/flickr.com

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