Крупнейшее пожертвование на благотворительность с начала XXI века сделал Билл Гейтс
Основатель корпорации «Microsoft» Билл Гейтс сделал крупнейшее с начала XXI века пожертвование на благотворительность, передав на эти цели 64 млн. акций компании стоимостью 4,6 млрд. долларов.
Согласно документам Комиссии по биржам и ценным бумагам США, взнос был сделан 6 июня 2017 года, однако его получатель не уточняется, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Bloomberg».
Сделанное пожертвование составляет 5% от состояния бизнесмена.
Отмечается, что ранее его пожертвования направлялись в Фонд Билла и Мелинды Гейтс (его супруги), занимающегося совершенствованием системы образования в США, поддержкой здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.
Всего, согласно сообщению, с 1994 года Гейтсы потратили на благотворительность около 35 млрд. долларов.
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Фото: OnInnovation/flickr.com
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