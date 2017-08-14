Коллекцию крестиков XI-XIV веков покажут на выставке в Москве
В рамках экспозиции будет представлена коллекция крестиков XI-XIV веков из-под Суздаля, по словам экспертов, свидетельствующая о том, что «быт простых жителей Византии во многом перенимался нашими предками, жившими в тот период», сообщает пресс-служба ИА РАН.
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Суздальское Ополье
В Суздале бывали многие из нас — приезжали попить медовухи, отпраздновать День огурца, поглазеть на храмы. А про это волшебное Ополье, пожалуй, почти никто и не знает. Если не полениться, пройти этот маленький город насквозь в любую сторону, вы попадёте в совершенно иное измерение. Гарантирую, вы ощутите себя как Люси, для которой в платяном шкафу впервые открылась дверь в Нарнию.
«Уникальность клада заключается … в том, что это самая большая коллекция монет Суздальско-Нижегородского княжества, некогда соперничавшего с Москвой за Великокняжеский ярлык», — заявляют организаторы выставки.
Также на выставке будет представлена половинка золотой византийской монеты XI века и другие артефакты.
Наряду с предметами христианской культуры археологи представят и находки, относящиеся к языческим временам.
Всего в экспозицию войдут артефакты, созданные в четырех очагах древних культур: на берегах Балтики, в колыбели российской государственности – Великом Новгороде, в центре северо-востока Древней Руси – Суздальском ополье и на территории Боспорского царства, в Керчи и на Тамани.
Выставка «Горизонты археологии: от Балтики до Причерноморья» откроется 15 августа 2017 года в 11.00 в Доме Российского исторического общества по адресу: г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1.
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Фото (фрагмент) пресс-службы ИА РАН
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