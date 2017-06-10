Когда заканчивается Петров пост в 2017 году?
Петров пост заканчивается 11 июля перед днем памяти Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Иначе этот пост еще называют — апостольский. 12 июля, день памяти апостолов — уже праздничный, не постный день. За исключением тех случаев, когда праздник выпадает на среду или пятницу.
В 2017 году 12 июля — среда, день постный, но разрешается употребление рыбы.
Подробный календарь поста смотрите здесь:
Петров пост: календарь питания
Петров пост по дням
На заставке фрагмент фото y_egan
Комментарии