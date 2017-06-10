10 июня 2017
Автор:

Когда заканчивается Петров пост в 2017 году?

Петров пост заканчивается 11 июля перед днем памяти Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Иначе этот пост еще называют — апостольский. 12 июля, день памяти апостолов — уже праздничный, не постный день.  За исключением тех случаев, когда праздник выпадает на среду или пятницу. 

В 2017 году 12 июля — среда, день постный, но разрешается употребление рыбы.

 

Подробный календарь поста смотрите здесь: 

Петров пост: календарь питания

Петров пост по дням

 

На заставке фрагмент фото y_egan

 

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Традиции и правила Петрова поста

Петров пост по дням

Какого числа в 2017 году заканчивается Петров пост?

Петров пост

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.