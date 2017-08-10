Когда Яблочный Спас 2017?
Когда Яблочный Спас 2017?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Яблочный Спас в 2017 году отмечается 19 августа. Он всегда приходится на Успенский пост, но в этот день пост ослабляется в честь двунадесятого (одного из двенадцати основных после Пасхи) праздника – Преображения Господня. Церковь в этот день вспоминает, как незадолго до восхождения на Голгофу, Христос перед тремя Своими учениками предстал во Славе Божией, но велел им молчать об увиденном до Воскресения. Событие это произошло за 40 дней до Пасхи, но торжество было перенесено Церковью с Великого поста на лето.
В августе отмечается три праздника, названных в народе «Спасами». Все они посвящены Спасителю: Медовый Спас (14 августа) – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, Яблочный Спас (19 августа) – Преображение Господне, Третий (Ореховый) Спас (29 августа) – празднование иконы Нерукотворный Образ Христа. В Медовый и Яблочный Спасы после Литургии принято освящать новый урожай меда и яблок.
Освящение яблок в Яблочный Спас – это благочестивый обычай, который дополняет праздник особым настроением. Благодаря Господа за плоды, которые можно подержать в руках, верующие благодарят Его и за те незримые дары, данные Христом человечеству через Его Распятие и Воскресение.
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На заставке фрагмент фото Mabacam
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