Когда Успенский пост в 2017 году
Когда в этом году Успенский пост?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Успенский пост в 2017 году начинается 14 августа и заканчивается 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Даты этого короткого летнего поста неизменны: Успенский пост всегда проходит с 14 по 27 августа включительно. В современном (двухнедельном) виде Успенский пост установился на рубеже X-XI веков, когда из длинного летнего поста, компенсаторного для тех, кто не соблюдал Великий, был исключен сразу целый месяц. Таким образом, Успенский пост начинается ровно через месяц после Петрова.
Успенский пост такой же строгий, как и Великий. Из трапезы исключаются не только мясо, молоко и яйца, но и рыба (разрешена только в праздник Преображения Господня, 19 августа). По монастырскому уставу даже растительное масло разрешено не во все дни, но меру своего поста каждый верующий должен определять сам, ориентируясь на свое здоровье, образ жизни и советы духовника.
Успенский пост – единственный из четырех многодневных православных постов, посвященных Богородице. Венчает его двунадесятый (один из 12 основных после Пасхи) праздник – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день Церковь вспоминает завершение земного пути Пречистой (по отношению к Ней не употребляется слово «смерть»), но это событие вспоминается не со скорбью, а с радостью. Богоматерь, вознесшись на Небо, остается Заступницей для живущих на земле, а через Ее Успение верующим открывается восприятие смерти не как конца, а как начала жизни Вечной.
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
На заставке фрагмент фото `James Wheeler
Комментарии