Когда Преображение в 2017 году?
Когда Преображение в 2017 году? А Яблочный Спас?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Преображение в 2017 году празднуется 19 августа. Дата этого праздника неизменна.
В этот день Церковь вспоминает, как Христос с тремя учениками поднялся на гору для молитвы и там лишь перед ними троими предстал в Своем Божественном Образе. С этого момента начинается восхождение Господа на Голгофу. Согласно Евангелию, Преображение произошло за 40 дней до событий Пасхи, но праздник был перенесен с периода Великого поста на лето. Через 40 дней после Преображения, 27 сентября, было установлено празднование Воздвижения Креста Господня.
Преображение Господне приходится на шестой день Успенского поста, имеет один день предпразднества, когда на богослужениях уже звучат молитвословия праздника, и семь дней попразднества, когда в Церкви продолжают звучать посвященные событию песнопения. Таким образом, тема Преображения проходит практически через весь двухнедельный Успенский пост. В сам праздник пост ослабляется и разрешается есть рыбу, в остальные дни Успенский пост такой же строгий, как и Великий.
Еще одно название Преображения, популярное в народе, — «Яблочный Спас». Связано оно с тем, что издавна существовала традиция в конце лета с благодарностью Богу освящать плоды нового урожая. Традиция сохранилась и по сей день: после праздничной Литургии в храмах совершается малое освящение воды и священник с молитвой окропляет принесенные прихожанами яблоки, груши, виноград.
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
На заставке: икона Преображения, ruicon.ru
Комментарии