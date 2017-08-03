Когда Медовый Спас 2017?
Когда Медовый Спас в 2017 году?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Медовый Спас в 2017 году отмечается 14 августа. Медовый Спас – это народное название праздника Изнесения (то есть выноса, крестного хода) честных древ Животворящего Креста Господня и первого дня Успенского поста. День празднования не меняется. Также в этот день Русской Православной Церковью в память о победе святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами было установлено празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
«Медовым» Спас стал потому, что в этот день было принято освящать мед нового сбора и благодарить Бога за урожай. Эта традиция сохранилась и сегодня. Но смысл праздника не в меде, а в молитве. В этот день верующие вспоминают, как христиане Константинополя в IХ веке шли поклониться святыне и попросить помощи у Господа в тяжелые для них дни и как Андрей Боголюбский просил у Спасителя и Богородицы заступничества в бою.
Все события этого дня призывают человека обратиться к Богу, направить свой ум к Нему, настроиться на молитву и постараться с этим настроем прожить две недели строгого Успенского поста.
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