3 августа 2017
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Когда Медовый Спас 2017?

Вопрос читателя: 

Когда Медовый Спас в 2017 году?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Медовый Спас в 2017 году отмечается 14 августа. Медовый Спас – это народное название праздника Изнесения (то есть выноса, крестного хода) честных древ Животворящего Креста Господня и первого дня Успенского поста. День празднования не меняется. Также в этот день Русской Православной Церковью в память о победе святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами было установлено празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

«Медовым» Спас стал потому, что в этот день было принято освящать мед нового сбора и благодарить Бога за урожай. Эта традиция сохранилась и сегодня. Но смысл праздника не в меде, а в молитве. В этот день верующие вспоминают, как христиане Константинополя в IХ веке шли поклониться святыне и попросить помощи у Господа в тяжелые для них дни и как Андрей Боголюбский просил у Спасителя и Богородицы заступничества в бою.

Все события этого дня призывают человека обратиться к Богу, направить свой ум к Нему, настроиться на молитву и постараться с этим настроем прожить две недели строгого Успенского поста.

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