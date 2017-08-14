Кижи должен посетить каждый культурный человек, — Владимир Мединский
— Я не в первый раз на острове и далеко не в первый раз в музее «Кижи». Я считаю, что это место, которое должен посетить каждый культурный человек. Это место уникальное, — сказал глава ведомства в ходе рабочего визита в Карелию, сообщает сайт Минкультуры.
По его словам, министерство совместно с Ростуризмом займется повышением туристического потенциала Кижей.
— У вас, конечно, огромные перспективы по туризму, просто уникальные туристические возможности. В Карелии они всегда были недооценены. И Кижи — это только начало. Думаю, что совместно с Ростуризмом мы будем работать дополнительно над расширением туристического потенциала Карелии, — сказал Владимир Мединский.
Глава Минкультуры напомнил, что «Кижи являются жемчужиной списка всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под особой федеральной охраной».
Также напомним, что первое богослужение в отреставрированной знаменитой 22-главой Преображенской церкви Кижского погоста планируется совершить 19 августа 2020 года, на праздник Преображения Господня.
В 2014 году знаменитой Преображенской церкви Кижей на Онежском озере исполнилось 300 лет. Кижи являются одним из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Читайте также:
О Русском Севере и его святынях подробнее читайте здесь.
Фото пресс-службы Музея-заповедника «Кижи»/mkrf.ru
Комментарии