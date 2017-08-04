Какой праздник 28 августа?
Что за праздник празднуется 28 августа. Расскажите, пожалуйста!
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
28 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Это непереходящий двунадесятый (один из 12 основных после Пасхи в православии) праздник. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост.
Незадолго до завершения Ее земной жизни, Богоматери явился Архангел Гавриил и предупредил о скорой кончине. Тогда по молитве Пречистой многочисленные апостолы были перенесены из разных уголков мира в Иерусалим, чтобы проститься с Ней. А после Сам Христос сошел, чтобы проводить Ее на Небеса. Но даже став свидетелями чудесного Вознесения Богородицы, апостолы скорбели о разлуке с Ней. Тогда Матерь Божия явилась им и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». До сих пор Пречистая становится заступницей и помощницей обратившимся к ней, и тому есть немало свидетельств.
На иконах Успения можно увидеть изображение Богоматери в виде младенца на руках у Своего Сына. Так иконография праздника напоминает христианам, что смерть – это не только конец земного пути, но и начало пути небесного, рождение в жизнь Вечную. И потому Успение – это не день печали, а день радости и надежды.
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
На заставке: Успение Пресвятой Богородицы, ruicon.ru
Комментарии