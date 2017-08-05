5 августа 2017
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Какой праздник 19 августа?

Вопрос читателя:

Какой праздник 19 августа? Чему он посвящен? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

19 августа празднуется Преображение Господне. 19 августа – это шестой день Успенского поста, но в праздник пост ослабляется.

Церковь в этот день вспоминает событие, описанное в Евангелии: Христос, взяв троих Своих учеников, поднялся с ними на гору Фавор и явился там в Своей Божественной Славе. Преобразившись лишь перед троими, Господь велел никому не рассказывать об увиденном до Воскресения, когда всем откроется Его Божественное естество. Также на горе вместе с Христом были и беседовали с Ним пророки Моисей и Илия. Ветхий Завет повествует о том, как оба они не могли увидеть Лицо Божье, а теперь это свершилось. События Преображения Господня напоминают христианам о том, что всему придет свое время, нужно лишь верить, молиться и надеяться.

Праздник 19 августа называют также «Яблочным Спасом». В этот день верующие приносят в храм плоды нового урожая. В средней полосе России это обычно яблоки. После праздничной Литургии совершается малое освящение воды и священник окропляет принесенные прихожанами фрукты. Освящение плодов – это благочестивая традиция, предающая Преображению особое настроение. Ощущение праздника создается из незримого Фаворского света и ощутимого запаха яблок, из надежды на будущую нашу встречу с Христом и благодарность за те дары, которые мы получаем от Бога в жизни.

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На заставке фрагмент фото Bennilover

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