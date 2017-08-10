Какой праздник 14 августа?
Какой праздник 14 августа? Почему в этот день освящают мед?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
14 августа отмечается сразу несколько праздников: Изнесение Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев.
Праздник Происхождение (Изнесение) животворящего древа Креста Господня возник из константинопольской традиции IX века в период жары и эпидемий доставать из сокровищницы хранившуюся в городе святыню для крестного хода. В современной Церкви в праздник принято выносить Крест на середину храма для поклонения. Чествование Спасителя и Богородицы в этот день в Русской Православной Церкви установлено в благодарность и память победы святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами. Также Церковь в этот день вспоминает семерых братьев, их мать и учителя, убитых язычниками. Это произошло во II веке до Рождества Христова, но память о дохристианских мучениках, выбравших смерть вместо отречения от Бога, верующие хранят и сегодня.
В народе праздник 14 августа называют «Медовым Спасом». Это связано с традицией в этот день после Литургии освящать мед. Несмотря на то, что 14 августа – праздник, это постный день, так как это первый день Успенского поста, такого же строгого, как и Великий.
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com
Комментарии