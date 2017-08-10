10 августа 2017
Автор:

Какой праздник 14 августа?

Вопрос читателя: 

Какой праздник 14 августа? Почему в этот день освящают мед?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

14 августа отмечается сразу несколько праздников: Изнесение Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев.

Праздник Происхождение (Изнесение) животворящего древа Креста Господня возник из константинопольской традиции IX века в период жары и эпидемий доставать из сокровищницы хранившуюся в городе святыню для крестного хода. В современной Церкви в праздник принято выносить Крест на середину храма для поклонения. Чествование Спасителя и Богородицы в этот день в Русской Православной Церкви установлено в благодарность и память победы святого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами. Также Церковь в этот день вспоминает семерых братьев, их мать и учителя, убитых язычниками. Это произошло во II веке до Рождества Христова, но память о дохристианских мучениках, выбравших смерть вместо отречения от Бога, верующие хранят и сегодня.

В народе праздник 14 августа называют «Медовым Спасом». Это связано с традицией в этот день после Литургии освящать мед. Несмотря на то, что 14 августа – праздник, это постный день, так как это первый день Успенского поста, такого же строгого, как и Великий.

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Происхождение честных древ Креста Господня (Медовый Спас)

Когда Медовый Спас 2017?

Медовый Cпас

Медовый Cпас

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.