Какого числа Яблочный Спас в 2017 году?
Какого числа Яблочный Спас в 2017 году? Это церковный праздник?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Яблочный Спас в 2017 году отмечается 19 августа. Яблочный Спас – это народное название двунадесятого (одного из двенадцати основных после Пасхи) православного праздника – Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. «Спасом» праздник называют потому, что он посвящен Спасителю. А «яблочным» он стал потому, что в конце лета у верующих принято благодарить Бога за урожай и освящать собранные плоды.
В этот день Церковь вспоминает событие, описанное в Евангелии: незадолго до Своей Крестной смерти и Воскресения Христос вместе с тремя своими учениками поднялся на гору и там преобразился, воссияв чудесным светом. Там же явились пророки Моисей и Илия и беседовали с Христом. А Глас с Неба провозгласил, что Иисус – Сын Божий. Своим ученикам, бывшим с Ним, Господь велел никому не рассказывать об увиденном раньше времени. Считается, что Преображение произошло за 40 дней до событий Пасхи на горе Фавор, и именно оттуда началось восхождение Спасителя на Голгофу. Через 40 дней после Преображения Церковь отмечает праздник Воздвижения Креста Господня.
Яблочный Спас всегда приходится на шестой день Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа включительно. Этот пост такой же строгий, как и Великий. В праздник пост ослабляется, и у постящихся на столе могут быть не только яблоки и другие фрукты, освященные в этот день после Литургии, но и рыба.
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На заставке фрагмент фото: suzyhazelwood
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