Какого числа Преображение в 2017 году?
Какого числа Преображение в 2017 году?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Преображение в 2017 году отмечается 19 августа. Полное название одного из двенадцати основных православных (двунадесятых) праздников — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
В этот день верующие вспоминают событие, описанное в Евангелии: взяв троих учеников – Петра, Иакова и Иоанна, Христос отправился помолиться на гору, где и явился перед ними в Своем Божественном Образе. Голос Бога-Отца возвестил с Небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». Только троим ученикам были открыты оба естества Иисуса – и человеческое, и Божественное. Но им было велено молчать об увиденном до того, как все смогут убедиться в Божественной природе Христа, увидев Его Воскресение.
Дата праздника неизменна, каждый год Преображение приходится на шестой день Успенского поста, короткого, но такого же строгого, как и Великий. В честь большого праздника в этот день на трапезе разрешается рыба.
В народе праздник Преображения известен как «Яблочный Спас». По устоявшейся традиции в этот день после Литургии освящают плоды (обычно яблоки, груши и виноград) нового урожая.
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На заставке: икона Преображения, ruicon.ru
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