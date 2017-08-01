Какого числа начинается Успенский пост в 2017 году?
Когда начинается Успенский пост? Строго ли надо поститься?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Успенский пост в 2017 году начинается 14 августа. Даты и продолжительность Успенского поста неизменны: он всегда начинается 14 августа и длится две недели, до Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Установленный в память о кончине Пречистой, этот праздник наполнен не скорбью, а радостью о долгожданной (Дева Мария прожила еще около 20 лет после Вознесения Христова) встрече Богоматери со Своим Сыном. Так же и Успенский пост должен восприниматься верующими не как тяготы, а как возможность приблизиться к Господу.
Еще одно, народное, название Успенского поста – «Спасы». Оно возникло потому, что на вторую половину августа приходятся три праздника, посвященных Спасителю: празднество Всемилостивому Спасу (14 августа), Преображение Господне (19 августа) и празднование иконы Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа (29 августа). Эти дни еще называют Медовым, Яблочным и Ореховым Спасами, что связано со старинной крестьянской традицией в конце лета – начале осени освящать в храме новый урожай.
Несмотря на свою непродолжительность и праздничность Успенский пост такой же строгий, как и Великий.
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На заставке: Успение Пресвятой Богородицы, ruicon.ru
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