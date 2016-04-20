Какого числа Лазарева суббота в 2017 году?
Лазарева суббота в 2017 году празднуется 8 апреля. В церковном календаре она предшествует Вербному воскресению.
В этот день мы вспоминаем ещё одно чудо, совершенное Спасителем, — воскрешение Им своего друга Лазаря.
Перед тем как отправиться в Иерусалим, Христос прибыл в Вифанию, где несколько дней назад умер Лазарь; шёл четвёртый день после его погребения.
Иисус вместе с учениками, окружённые толпой, пришли к гробу усопшего, где Господь сотворил чудо: из отворённых дверей гробницы вышел воскресший Лазарь. Многие, став свидетелями этого события, уверовали во Христа.
Очень символично, что Спаситель совершает это чудо за несколько дней до крестной смерти и своего собственного воскресения. Христос как бы показывает людям, что победа над смертью уже близко, что всех верующих в Него и исполняющих Его заповеди ждёт жизнь вечная.
Комментарии