20 апреля 2016
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Какого числа Лазарева суббота в 2017 году?

Лазарева суббота в 2017 году празднуется 8 апреля. В церковном календаре она предшествует Вербному воскресению.

В этот день мы вспоминаем ещё одно чудо, совершенное Спасителем, — воскрешение Им своего друга Лазаря.

Перед тем как отправиться в Иерусалим, Христос прибыл в Вифанию, где несколько дней назад умер Лазарь; шёл четвёртый день после его погребения.

Иисус вместе с учениками, окружённые толпой, пришли к гробу усопшего, где Господь сотворил чудо: из отворённых дверей гробницы вышел воскресший Лазарь. Многие, став свидетелями этого события, уверовали во Христа.

Очень символично, что Спаситель совершает это чудо за несколько дней до крестной смерти и своего собственного воскресения. Христос как бы показывает людям, что победа над смертью уже близко, что всех верующих в Него и исполняющих Его заповеди ждёт жизнь вечная.

 

Фото https://www.flickr.com/photos/spbpda

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