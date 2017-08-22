Как справиться с очень сильным переутомлением из-за алкоголизма родственников?
Здравствуйте! Пожалуйста посоветуйте, как справиться с очень сильным переутомлением. Муж и сын пьют, работаю фактически я одна и дома и на работе. С Божией помощью, стараюсь приобщить и их к работе. Как отдохнуть психологически? Я не умею отдыхать, а нужно как — то учиться.
Елена
Ответ психолога:
отвечает христианский психолог — консультант Фролова Наталья
Елена, здравствуйте!
Человек, находящийся в таких тяжелейших условиях, в которых находитесь Вы, просто по определению не может не быть переутомлен. Ведь это колоссальное моральное напряжение — когда рядом в семье есть зависимые люди. Смею предположить, что в Вашем переутомлении, наряду с физической усталостью, речь ведётся об эмоциональной перегрузке или даже истощении. Чтобы немного восстановиться эмоционально, на помощь могут прийти техники, предлагаемые психологами позитивистского направления. Предложить какой-либо конкретный метод, не зная Вас лично, довольно затруднительно. Вариантов довольно много, важно выбрать именно такой, который подходит индивидуально Вам. Не могу не заметить, что, даже сумев найти и используя оптимальный для себя способ для отдыха, Вам удастся лишь уменьшить проявления усталости.
Справиться же с очень сильным переутомлением может помочь только пересмотр своей позиции по отношению к сложившейся ситуации. Причин тому, что человек не может позволить себе отдохнуть, может быть множество. Самая очевидная — это огромное количество работы, которой мы себя загружаем или позволяем другим загрузить себя. Ведь работаете Вы одна для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность не маленьких детей, а как минимум троих взрослых людей. Это забирает массу сил и времени. Очень радует то, что Вы стараетесь приобщить мужа и сына к работе. Может быть, пойти дальше, сумев делегировать мужу и сыну ответственность за самообеспечение? Таким образом у Вас появится возможность и силы поберечь, и выделить драгоценное время для отдыха. Причем речь здесь ведётся именно об ответственности, а не только о помощи Вам в работе по дому. Потакание безделью и безответственности своих близких приводит только к ещё большей их распущенности и уж точно не поможет Вам справляться с переутомлением.
Хотелось бы также обратить внимание на Ваши слова о неумении отдыхать. Бывает так, что причиной невозможности расслабиться является некая внутренняя установка на постоянное трудовое движение, причем во благо кого-либо, только не себя самого. На первый взгляд это выглядит как самоотверженность и вызывает уважение. Но если человек после ряда таких актов чувствует себя совершенно переутомлённым, вымотанным, опустошенным, то это говорит о сильном «перегибе», приносящем вред для здоровья и благополучия всех. Эту сторону проблемы тоже не стоит игнорировать.
Хочется пожелать Вам, Елена, разобраться в такой непростой семейной и личной ситуации. Это может помочь не только научиться отдыхать, но и в будущем уже не допускать переутомления и не давать другим то, что в конечном итоге не ценно для них. Всего Вам доброго!
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