22 августа 2017
Автор:

Как справиться с очень сильным переутомлением из-за алкоголизма родственников?

Вопрос читателя:

Здравствуйте! Пожалуйста посоветуйте, как справиться с очень сильным переутомлением. Муж и сын пьют, работаю фактически я одна и дома и на работе. С Божией помощью, стараюсь приобщить и их к работе. Как отдохнуть психологически? Я не умею отдыхать, а нужно как — то учиться.

Елена

Ответ психолога:

отвечает христианский психолог — консультант Фролова Наталья

Елена, здравствуйте!

Человек, находящийся в таких тяжелейших условиях, в которых находитесь Вы, просто по определению не может не быть переутомлен. Ведь это колоссальное моральное напряжение — когда рядом в семье есть зависимые люди. Смею предположить, что в Вашем переутомлении, наряду с физической усталостью, речь ведётся об эмоциональной перегрузке или даже истощении. Чтобы немного восстановиться эмоционально, на помощь могут прийти техники, предлагаемые психологами позитивистского направления. Предложить какой-либо конкретный метод, не зная Вас лично, довольно затруднительно. Вариантов довольно много, важно выбрать именно такой, который подходит индивидуально Вам. Не могу не заметить, что, даже сумев найти и используя оптимальный для себя способ для отдыха, Вам удастся лишь уменьшить проявления усталости.

Справиться же с очень сильным переутомлением может помочь только пересмотр своей позиции по отношению к сложившейся ситуации. Причин тому, что человек не может позволить себе отдохнуть, может быть множество. Самая очевидная — это огромное количество работы, которой мы себя загружаем или позволяем другим загрузить себя. Ведь работаете Вы одна для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность не маленьких детей, а как минимум троих взрослых людей. Это забирает массу сил и времени. Очень радует то, что Вы стараетесь приобщить мужа и сына к работе. Может быть, пойти дальше, сумев делегировать мужу и сыну ответственность за самообеспечение? Таким образом у Вас появится возможность и силы поберечь, и выделить драгоценное время для отдыха. Причем речь здесь ведётся именно об ответственности, а не только о помощи Вам в работе по дому. Потакание безделью и безответственности своих близких приводит только к ещё большей их распущенности и уж точно не поможет Вам справляться с переутомлением.

Хотелось бы также обратить внимание на Ваши слова о неумении отдыхать. Бывает так, что причиной невозможности расслабиться является некая внутренняя установка на постоянное трудовое движение, причем во благо кого-либо, только не себя самого. На первый взгляд это выглядит как самоотверженность и вызывает уважение. Но если человек после ряда таких актов чувствует себя совершенно переутомлённым, вымотанным, опустошенным, то это говорит о сильном «перегибе», приносящем вред для здоровья и благополучия всех. Эту сторону проблемы тоже не стоит игнорировать.

Хочется пожелать Вам, Елена, разобраться в такой непростой семейной и личной ситуации. Это может помочь не только научиться отдыхать, но и в будущем уже не допускать переутомления и не давать другим то, что в конечном итоге не ценно для них. Всего Вам доброго!

Читайте также:

«Жить с зависимым. Бежать или бороться?»:

Протоиерей Андрей Лоргус, отвечая на вопрос, разводиться или нет с пьющим мужем, напоминает, как важна роль молитвы: «И вот что еще очень важно. Конечно, зависимость — это грех, но надо не забывать, что это еще и болезнь. И, независимо от выбора — расходиться или бороться за спасение человека, очень важно крепко молиться за него как за болящего».  читать далее

Врач-психиатр, психотерапевт Константин Ольховой, отвечая на вопрос «Что делать, если любимый человек оказался во власти зависимости?», обозначает 6 ключевых шагов в решении этой проблемы. Один из важнейших — борьба с созависимостью: «Это прозвучит очень жестко, но это правда. Точно так же к жизни алкоголика адаптированы и его близкие — и на каком-то этапе они (чаще всего, конечно, неосознанно) оказываются заинтересованы в его алкогольном поведении. Их быт выстраивается определенным образом, у них есть привычные темы, за что его ругать и за что себя жалеть: я жена алкоголика, я муж алкоголички, я мать алкоголика и так далее. Это структурирует их жизнь и придает ей определенный смысл… Речь идет о серьезной проблеме под названием созависимость. Или по-другому — зависимость от человека, у которого есть зависимость. С созависимостью тоже надо бороться, надо следить, чтобы она не нанесла нашему близкому еще больший вред».  читать далее

Елена Рыдалевская, исполнительный директора благотворительного фонда «Диакония» , дает рассказывает о том, что вы реально можете сделать для близкого, страдающего алкогольной зависимостью —  «Помощь зависимому. Пошаговое руководство»читать

Независимое положение. Как мы провели три дня в реабилитационном центре для зависимых

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Что делать если #муж пьет
Читайте также

Конфликт с родителями не прекращается 12 лет. Что делать?

Книжный шкаф для обуви

Почему Бог не уничтожит зло?

Православные праздники в сентябре 2017

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.