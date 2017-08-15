Как православному относиться к советским названиям улиц?
Вопрос читателя:
Добрый день! Никакого специального богословия в этом моменте нет и никаких рекомендация о том, как к ним относиться, Церковь не дает. Так что относитесь спокойно, если будет голосование по поводу переименования — можно принять участие, но — на Ваш выбор.
Здравствуйте, батюшка, меня зовут Юрий, скажите, пожалуйста, как православному относиться к названиям улиц, с которыми связан советский период, например Ленинградская, Свердлова?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Никакого специального богословия в этом моменте нет и никаких рекомендация о том, как к ним относиться, Церковь не дает. Так что относитесь спокойно, если будет голосование по поводу переименования — можно принять участие, но — на Ваш выбор.
Храни Вас Бог!
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
Комментарии