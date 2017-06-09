Как понять стих из книги Екклезиаста?
Как понимать Еккл 7:26 — «и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею»? Значит ли это, что правильнее быть одному?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Когда Вы не можете понять стих, нужно обращаться к толкованиям Писания. Нет, это не значит, что правильнее быть одному. Правильнее — найти свой путь, не нарушать заповедей Божиих, которые Он нам дал и о которых можно прочитать в Новом Завете, а жениться или быть одному — это очень личный выбор человека, универсального ответа тут нет. Привожу толкование указанного Вами стиха блаженного Иеронима Стридонского:
«Обошел я и сердце свое, чтобы узнать и созерцать и исследовать мудрость и разум, и чтобы познать нечестие глупого и заблуждение неразумных. И нахожу я, что горче смерти женщина: она — западня, и сеть сердце ея, и оковы руки ея. Добрый пред Богом вырвется из неё, а грешник будет пойман ею.
Вместо поставленного у Семидесяти: «обошёл я и сердце свое, чтобы узнать», Симмах перевёл: «прошёл я все мыслью своею, чтобы узнать и научиться и исследовать». Итак, поелику выше Екклезиаст сказал, что он все переиспытал в мудрости и чем больше искал ее, тем дальше она убегала от него: то теперь говорит, что он и иное исследовал в своей мудрости, именно, какое зло в делах человеческих превосходит все прочие явления зла, и какой предмет занимает первое место в нечестии, глупости, заблуждении, безумии, — и говорит, что он нашёл, что глава всех зол — женщина, потому что и смерть вошла в мир чрез нее, и драгоценные души мужей она уловляет. Ибо все прелюбодеи — как печь сердца их, и женщина сушит сердца юношей. И когда она вспадет на ум несчастного влюблённого, она увлечёт его в бездну; и не удовлетворяется видя его у ног своих, но как сеть и силок опутывает сердце юноши. И оковы руки ее.
Вместо этого Акила перевёл: «связаны руки ея». Ибо она склонить может, но насилия сделать не может и не может привлечь к себе против воли. Кто будет праведен и добр пред Богом, тот вырвется от неё, а грешник будет пойман и отведён на смерть. Не будем думать, что Соломон без основания высказал такой приговор о женском поле: он говорит что испытал: ибо он потому и прогневал Бога, что был обольщён женщинами (3 Цар 11). — Это по толкованию буквальному. А в смысле духовном женщиною мы называем или вообще великий грех и нечестие, которое у Захарии под видом женщины сидит на таланте свинцовом (Зах 5:7), или тропологически под женщиною разумеем диавола, как расслабляющего силы наши, или идолопоклонство, и, чтобы подойти ближе, церковь еретиков, которая зазывает к себе неосмысленного умом, чтобы обольщённый ею он принимал воровские хлебы и воровскую воду, то есть ложное таинство и скверное крещение».
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