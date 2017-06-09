Как поминать любимого? Не могу успокоиться…
Месяц назад умер мой любимый человек. Мне очень плохо без него, постоянно плачу. Хожу в церковь, ставлю свечи, пишу записки об упокоении (а легче не становится). Он приснился моей подруге — но она его не видела и сказал ей, чтоб я не плакала и отпустила его! Почему он не снится мне? Что мне делать, помогите?!
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Спокойно. Снам верить не нужно и придавать им значения тоже. Так тему со сном сразу закрываем, потому что вокруг этого много суеверий и примет, но ничего дельного и полезного мы с Вами здесь не найдем. Вашему любимому сейчас больше всего нужны молитвы. Читая их, искренне молясь, Вы очень поможете ему. Теперь о Вас. Вам нужно поговорить со священником и рассказать о своем состоянии, в личной беседе батюшка сможет порекомендовать Вам какие-то конкретные вещи, по интернету это сделать очень сложно, тут только личный разговор поможет.
В сложных ситуациях может быть очень действенна помощь психолога.
В качестве рекомендации могу вам посоветовать обратиться за помощью в Центр кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской (Москва), он находится рядом с метро «Семеновская». Здесь служат высокопрофессиональные православные психологи, которые помогли уже тысячам людей.
Помощь оказывается взрослым и детям, членам любых религиозных конфессий, маловерующим, сомневающимся и атеистам.
Если у Вас тяжелое материальное положение, то это ни в коем случае не должно Вас останавливать в получении психологической помощи в Центре. Пожертвования центру определяются только вашими возможностями и благодарностью. Оказание помощи в Центре никак не связано с суммой пожертвования (или его полного отсутствия) .
Живущим вне Москвы доступны консультации руководителя центра кризисного психолога Михаила Хасьминского по скайпу.
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
На заставке фрагмент фото holgersbilderwelt.de
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