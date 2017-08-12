Как покаяться за рукоблудие?
Вопрос читателя:
Здравствуйте, я согрешил грехами рукоблудия и сладострастия, боюсь, что за такой грех Господь не простит меня и не пощадит. Как раскаяться перед Господом?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Просто искренне покайтесь и постарайтесь больше не возвращаться к этим грехам, также сходите на исповедь и раскайтесь в Таинстве исповеди.
Храни Вас Бог!
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На заставке фрагмент фото wonderferret/www.flickr.com
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