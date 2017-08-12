12 августа 2017
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Как покаяться за рукоблудие?

Вопрос читателя: 

Здравствуйте, я согрешил грехами рукоблудия и сладострастия, боюсь, что за такой грех Господь не простит меня и не пощадит. Как раскаяться перед Господом?   

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Просто искренне покайтесь и постарайтесь больше не возвращаться к этим грехам, также сходите на исповедь и раскайтесь в Таинстве исповеди.

Храни Вас Бог!

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На заставке фрагмент фото wonderferret/www.flickr.com

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