Как носить кольцо «Спаси и сохрани»?
Вопрос читателя:
Как носить кольцо «Спаси и сохрани»? Мы с женой венчаны, но говорят, серебро и золото в украшениях несовместимы.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Что касается совместимости драгоценных металлов, это исключительно дело личного вкуса и моды. Одно время серебро и золото не было принято носить вместе — именно что не было принято, в соответствии с модой, — а сегодня носят вместе и сочетают все, что нравится. Кольцо можно носить на любом пальце, обычно носят на среднем или безымянном, можно вместе с обручальным кольцом.
Храни Вас Бог!
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На заставке использовано изображение с сайта wlooks.ru
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