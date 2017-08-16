16 августа 2017
Автор:

Как носить кольцо «Спаси и сохрани»?

Вопрос читателя:

Как носить кольцо «Спаси и сохрани»? Мы с женой венчаны, но говорят, серебро и золото в украшениях несовместимы.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Что касается совместимости драгоценных металлов, это исключительно дело личного вкуса и моды. Одно время серебро и золото не было принято носить вместе — именно что не было принято, в соответствии с модой, — а сегодня носят вместе и сочетают все, что нравится. Кольцо можно носить на любом пальце, обычно носят на среднем или безымянном, можно вместе с обручальным кольцом.

Храни Вас Бог!

 

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

На заставке использовано изображение с сайта wlooks.ru

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Как объяснить жене про Троицу?

Пост придумали люди или нет?

Чтобы получить помощь от Бога, нужно захотеть спастись? А если нет сил?

Почему у Авеля не было детей?

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.