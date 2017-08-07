Как научиться нормально питаться?
Мне 18 лет. Уже несколько лет мучаюсь от проблем пищевого поведения. Все началось с того, как я начала сильно худеть. Просто не могу себя контролировать, объедаюсь почти каждый день. Мне от этого плохо, частая слабость, мешает мне учиться и вообще что-то делать. Я не могу понять — это грех или просто болезнь, и как с этим бороться. Как научиться нормально питаться?
Полина
Ответ психолога:
отвечает христианский психолог-консультант Кондратьева Мария
Здравствуйте!
Расстройства пищевого поведения, к сожалению, очень часто встречаются в наши дни. И зачастую такое нарушение является показателем отношения человека к себе, следствием его глубинных, часто неосознаваемых психологических проблем.
Вы пишите, что мучаетесь от расстройства пищевого поведения вот уже несколько лет. Уверена, что как человек верующий, вы говорили о вашей проблеме духовнику, возможно, даже ни раз.
Когда человек годами исповедуется в одних и тех же грехах, которые никак не удается преодолеть, то это может свидетельствовать о том, что здесь необходимо работать не только на духовном уровне, но сначала — на психологическом.
Так как проблема может находится именно на этом уровне (об этом подробнее в ответе на вопрос «Зачем обращаться к психологу, если есть батюшка?»).
Как правило, за сложностями в отношении к еде скрывается страх перед жизнью, нелюбовь к себе, боязнь ответственности и другие экзистенциальные проблемы. И тогда ваши духовные усилия обязательно нужно сочетать с психологической работой, которая позволит вам полнее следовать по пути духовного становления вашей личности.
Если под чутким руководством христианского психолога начать постепенно искать и решать скрытые до поры психологические проблемы, то и тема еды со временем перестанет стоять на первом месте. Еда станет просто едой, она перестанет быть центром вашей жизни, став просто способом поддержания вашего организма.
Также очень рекомендую вам прочитать две книги, которые обязательно помогут вам точнее понять вашу проблему – «О страстях и искушениях. Ответы православных психологов» и «Объядение, лакомство, чревоугодие» схиархимандрита Гавриила Бунге.
Сил вам и помощи Божьей!
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Неожиданное сильное похудание и повышенный аппетит может быть признаками заболевания,например диабета.
Если сильное похудание было неожиданно, то вместе с повышенным аппетитом это может быть симптомами заболевания, например диабета.Лучше провериться у врача