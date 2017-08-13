Как начать поститься?
Вопрос читателя:
Хочу поститься, как начать?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Если хотите начать, то просто начните, я серьезно. Определите для себя меру поста, лучше со священником. Что Вы не будете есть, в каких еще вещах будете себя ограничивать, как с постом изменится Ваша молитвенная жизнь, чем обогатится, какую цель Вы себе поставите на пост? А что касается пищевого поста, то, когда многодневного поста нет, начните соблюдать пост в среду и пятницу, а к посту как раз в плане еды уже поймете, что и как готовите, что едите, что где покупаете и так далее.
14-28 августа 2017: Успенский пост
Зачем нужен пост?
Календарь Успенского поста
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