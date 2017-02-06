6 февраля 2017
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Как часто можно собороваться?

Вопрос читателя:

У нас в Церкви каждым постом совершается таинство Соборования. Как часто можно Собороваться?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Как правило, соборуются раз в год, Великим постом. Бывает, что человек чувствует потребность собороваться и в Рождественский пост — это также не возбраняется.

У нас есть тексты о Таинстве Соборования, ниже даю ссылки:

Соборование: таинство больных… и здоровых

Тексты о Соборовании собраны здесь

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

 

На заставке фрагмент фото Юлии Маковейчук. Соборование в Татьянинском храме, 2016.

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