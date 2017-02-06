Как часто можно собороваться?
Вопрос читателя:
У нас в Церкви каждым постом совершается таинство Соборования. Как часто можно Собороваться?
У нас в Церкви каждым постом совершается таинство Соборования. Как часто можно Собороваться?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Как правило, соборуются раз в год, Великим постом. Бывает, что человек чувствует потребность собороваться и в Рождественский пост — это также не возбраняется.
У нас есть тексты о Таинстве Соборования, ниже даю ссылки:
Соборование: таинство больных… и здоровых
Тексты о Соборовании собраны здесь
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На заставке фрагмент фото Юлии Маковейчук. Соборование в Татьянинском храме, 2016.
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