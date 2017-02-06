6 февраля 2017
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История Русской Церкви в ХХ веке — пример полного краха гонений, — патриарх Кирилл

Подвиг новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви в ХХ столетии явил собой один из самых поразительных примеров полного краха гонений на веру, считает патриарх Кирилл.

Как отметил Первосвятитель на богослужении 5 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, гонения на христианскую Церковь совершались на протяжении всей ее истории – «с самых первых дней существования христианской общины в Иерусалиме», сообщает сайт «Патриархия.ru».

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Однако ни одно из гонений, напомнил Святейший, как в древнем мире, так и в Новое время, не смогло уничтожить Церковь Христову.

— Но, наверное, самый поразительный пример полного краха гонений — это наша Церковь и наша страна, — сказал патриарх Кирилл, заметив, что гонители ХХ века не знали, что в христианах, «в этих людях — слабых, поверженных силой государственного принуждения, — пребывает сила Божия».

— Не отказываясь от Христа, не предавая своих интересов, эти люди защищали Христа, а Он защитил их, и они все — в Его Царстве. Но Он защитил их не только в плане их личного спасения, но по отношению к делу, которому они служили, — подчеркнул Предстоятель Церкви.

— Мы знаем, что эти новомученики и исповедники сегодня молятся о стране нашей, о Церкви нашей, и не является ли тот подъем, духовный и материальный, который, несмотря на трудности, мы все сегодня видим, ответом Божиим на тот подвиг жертвенный и на ту молитву, которую возносят к Его престолу наши святые новомученики и исповедники, предшественники наши по пребыванию в ограде Святой Русской Православной Церкви? – заметил Первосвятитель.

В заключение патриарх Кирилл выразил надежду на то, что в год 100-летия революции в России 1917 года, воспоминания и размышления о ней помогут «навсегда избавиться от искушений и соблазнов, которые толкают людей на самые страшные деяния — якобы во имя возможного благополучия».

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Фото: С. Власов/patriarchia.ru

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