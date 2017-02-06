Искавший любовь – вспоминая Александра Тихановича
5 февраля было 9 дней со дня смерти Александра Тихановича
Для тех, кто знал нелегкий жизненный путь Александра Григорьевича, его искание Бога, веры, утверждение его в истинах православия было примером. Он постоянно хотел быть с Богом.
Последние годы его жизни – точно более пяти лет, его можно охарактеризовать двумя словами — источающий любовь. Он старался не сердиться, не раздражаться, где-то наступить на свою гордость, если кто-то ущемлял его достоинство. Он пытался это принять как нечто должное, то, что Господь посылает ему как испытание за его грехи, чтобы он здесь смог бы себя почувствовать частичкой творения в руках Творца. То есть, отдать уже здесь себя на волю Божию.
«Батюшка, я никогда не думал, что любовь может творить чудеса», — не раз говорил он мне во время наших бесед. Он все время это подчеркивал.
Александр Григорьевич искал молитвы, никогда не убегал от нее. Где бы он ни был, всегда старался посетить храм, по силам своим помолиться, исповедоваться и причаститься. Он был известным человеком, но испытание «медными трубами» прошел достойно, в отличие от тех, кто считает, — раз он знаменитость в миру, то и в храме к нему должны относиться иначе.
Как-то я благословил его причащаться, когда он не до конца прочитал каноны к Причащению. «Батюшка, ну как я пойду. Ведь многим людям вы такого не разрешаете», — говорил Александр Григорьевич. «Ради смирения, прими благословение», — ответил я. «Только ради смирения, — вздохнул он. – Сам бы я не пошел ни за что. Как я к Господу допущу себя, когда не достоин настолько, что даже простого правила не вычитал». И вот когда он подошел к Чаше, посмотрел на меня и в его взгляде читалось: «Я виноват, а ты, батюшка, заставляешь, понуждаешь…»
Он был заботливым отцом, очень дорожил любовью своей дочери. Трепетно относился к своему внуку. Постоянно от него можно было услышать: «Ванечка, Ванечка, Ванечка, Ванечка. Ванечка сделал то-то, научился тому-то». А еще Александр Григорьевич говорил: «Я так хочу, чтобы Ванечка вырос человеком, знающим Бога. Чтобы Господь отзывался на его молитву, на его просьбу. Чтобы Он всегда видел моего внука. Меня некому было научить вере, подвести к ней. Вот если бы мне Бог дал возможность больше влить в Ванечку знания о нашей веры, чтобы он впитал больше, это была бы самое, самое наверное большое, чего бы я хотел от жизни».
В жизни братства святителя Спиридона Тримифунтского Александр Григорьевич был активным участником, волонтером и трудником. Благодаря ему мы подтянули многих артистов, певцов к делам милосердия, волонтерства, к безвозмездным концертам, к посещению интернатов, где живут инвалиды.
На всех своих выступлениях, на всех своих концертах Александр Григорьевич говорил: «Я хотел бы, чтобы среди нас была любовь, и чтобы вы этой любовью могли бы поделиться с кем-то еще. Чтобы нам всем от этой любви было чуточку легче».
Не каждый артист, тем более — Народный артист может посетить болящего, простите, не очень хорошо пахнущего, лежачего человека в интернате, обняться с ним, поцеловать его и сказать: «Вася привет! Как дела? Наташа, как ты? Миша, я тебя люблю!». И все это искренне, от сердца. Александр Тиханович делал именно так. И насельники интернатов, которых мы опекаем, его всегда ожидали с радостью и благоговением.
Фото из группы Преображенский кафедральный собор г. Заславля
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