9 апреля 2016
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Иоанн Лествичник

История в картинках

Память преподобного Иоанна Лествичника Церковь празднует 30 марта, а также в 4-е воскресенье Великого поста, в 2017 году — 26 марта.

Главным принципом жизни преподобного Иоанна, автора «Лествицы» — знаменитого духовного руководства для совершения иноческого жития, — была… умеренность. По своему смирению он даже аскетические подвиги совершал, не возлагая на себя ничего сверх положенного по уставу. И жизнеописание преподобного тоже очень «умеренное». Мы только можем догадываться, где и когда он родился, не знаем, где пребывают его мощи. Но несмотря на свою «умеренную» жизнь, преподобный Иоанн был строго последователен и даже непримирим в главном: в следовании по ступеням добродетелей, в восхождении ко Христу.

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По одной из версий, преподобный Иоанн ро­дил­ся в VI веке в Конс­тан­ти­но­поле. По достижении совершеннолетия, «весьма преуспев во внеш­ней премудрости», Иоанн оставил свой дом и стал монахом в одном из монастырей Си­­найс­кой горы.

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После смерти своего наставника он про­должил свой подвиг в пещере у подножия Синая. Постоянно молился, днем обра­батывал огород, а по вечерам «сочинял книги, и это упражнение служило ему главным средством от уныния».

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Однажды Иоанну явился ангел и сказал, что одному его уче­нику угрожает опасность. Преподобный тотчас же стал молиться. Вечером ученик вернулся с работы и рассказал, что днем, когда он, устав от зноя, прилег в тени утеса, ему послышалось, что Иоанн зовет его, он вскочил — и в это время огромный камень упал на то место, где он только что находился.

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Иоанн не отказывал в совете никому, кто бы к нему ни обратился. Это по­­с­лужило поводом для некоторых обвинить его в гордости и многословии. Чтобы не вводить их в искушение, Иоанн наложил на себя обет молчания и безмолвствовал в течение года, так что даже завистники, оставшись без его руководства, просили подвижника не лишать их своего окормления.

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После 40 лет отшельничества Иоанн стал игуменом монастыря Неопа­ли­мой Купины горы Синай (сейчас монастырь св. вмц. Екатерины). В это время по просьбе иноков обители, расположенной в двух днях пути, составить для них «руководство, как бы твердую лестницу, которая желающих возводит до Небесных врат», он написал «Лествицу».

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«Лествица» преподобного Иоанна состоит из 30 глав-сту­пе­ней, каждая из которых соответствует определенной доб­ро­детели или пороку. Последней ступени у лестницы нет: конец восхождения — любовь, и «мы никогда не престанем преуспевать в ней, ни в настоящем, ни в будущем веке».

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Незадолго до своей кончины Иоанн ус­­­т­ра­нился от управления мо­нас­тырем и удалился в свою пещеру у подножия Синая. Се­годня возле нее расположен храм в честь святого Иоанна Лествичника.

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Память преподобного Церковь празднует 30 марта, а также в 4-е воскресенье Ве­ликого поста. В память о святом в этот день в некоторых семьях пекут ма­лень­кие постные хлебцы — лествицы.

Рисунки Наталии Кондратовой

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#Святые #Великий Пост #История в картинках
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