Иоанн Лествичник
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Главным принципом жизни преподобного Иоанна, автора «Лествицы» — знаменитого духовного руководства для совершения иноческого жития, — была… умеренность. По своему смирению он даже аскетические подвиги совершал, не возлагая на себя ничего сверх положенного по уставу. И жизнеописание преподобного тоже очень «умеренное». Мы только можем догадываться, где и когда он родился, не знаем, где пребывают его мощи. Но несмотря на свою «умеренную» жизнь, преподобный Иоанн был строго последователен и даже непримирим в главном: в следовании по ступеням добродетелей, в восхождении ко Христу.
По одной из версий, преподобный Иоанн родился в VI веке в Константинополе. По достижении совершеннолетия, «весьма преуспев во внешней премудрости», Иоанн оставил свой дом и стал монахом в одном из монастырей Синайской горы.
После смерти своего наставника он продолжил свой подвиг в пещере у подножия Синая. Постоянно молился, днем обрабатывал огород, а по вечерам «сочинял книги, и это упражнение служило ему главным средством от уныния».
Однажды Иоанну явился ангел и сказал, что одному его ученику угрожает опасность. Преподобный тотчас же стал молиться. Вечером ученик вернулся с работы и рассказал, что днем, когда он, устав от зноя, прилег в тени утеса, ему послышалось, что Иоанн зовет его, он вскочил — и в это время огромный камень упал на то место, где он только что находился.
Иоанн не отказывал в совете никому, кто бы к нему ни обратился. Это послужило поводом для некоторых обвинить его в гордости и многословии. Чтобы не вводить их в искушение, Иоанн наложил на себя обет молчания и безмолвствовал в течение года, так что даже завистники, оставшись без его руководства, просили подвижника не лишать их своего окормления.
После 40 лет отшельничества Иоанн стал игуменом монастыря Неопалимой Купины горы Синай (сейчас монастырь св. вмц. Екатерины). В это время по просьбе иноков обители, расположенной в двух днях пути, составить для них «руководство, как бы твердую лестницу, которая желающих возводит до Небесных врат», он написал «Лествицу».
«Лествица» преподобного Иоанна состоит из 30 глав-ступеней, каждая из которых соответствует определенной добродетели или пороку. Последней ступени у лестницы нет: конец восхождения — любовь, и «мы никогда не престанем преуспевать в ней, ни в настоящем, ни в будущем веке».
Незадолго до своей кончины Иоанн устранился от управления монастырем и удалился в свою пещеру у подножия Синая. Сегодня возле нее расположен храм в честь святого Иоанна Лествичника.
Память преподобного Церковь празднует 30 марта, а также в 4-е воскресенье Великого поста. В память о святом в этот день в некоторых семьях пекут маленькие постные хлебцы — лествицы.
Рисунки Наталии Кондратовой
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