15 августа 2017
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Иконы Успения Богородицы покажут в музее Андрея Рублева

В связи с Успенским постом (14 августа) и к Успению Пресвятой Богородицы (28 августа) столичный музей им. Андрея Рублева открывает 17 августа выставку, посвященную празднику Успения Богоматери в русской художественной традиции.

Экспозицию составят иконы, графика и декоративно-прикладное искусство XV — начала XX века, сообщает пресс-служба музея.

В частности, на выставке можно будет увидеть икону рубежа XV-XVI веков из Успенского собора в Дмитрове, созданную в мастерской знаменитого изографа Дионисия.

Кроме того, будут показаны иконы из Христорождественской церкви в Балахне, где сказанию об Успении Божией Матери посвящено 16 клейм, и образ из верхнего храма церкви Покрова в Филях 1694 года работы Кирилла Уланова с 12-ю клеймами сказания.

Всего же будет представлено 55 экспонатов, которые дополнят иллюстрации старопечатных книг и произведения декоративно-прикладного искусства, среди которых эмалевые образки из Ростова Великого, деревянные резные иконы киевской работы и памятники старообрядческого медного литья.

Помимо музея им. Андрея Рублева, в выставке участвуют Собрание русских икон при поддержке фонда апостола Андрея Первозванного и частные коллекционеры. К ее открытию подготовлен каталог.

Выставка «Успение Богоматери» откроется 17 августа 2017 года в 19.00 в выставочном зале музея по адресу: г. Москва, Андроньевская пл., д. 10 . Работать для посетителей она будет с 18 августа до 2 октября 2017 года.

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На заставке изображение с сайта pravoslavie.ru

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