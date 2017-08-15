Иконы Успения Богородицы покажут в музее Андрея Рублева
Экспозицию составят иконы, графика и декоративно-прикладное искусство XV — начала XX века, сообщает пресс-служба музея.
В частности, на выставке можно будет увидеть икону рубежа XV-XVI веков из Успенского собора в Дмитрове, созданную в мастерской знаменитого изографа Дионисия.
Кроме того, будут показаны иконы из Христорождественской церкви в Балахне, где сказанию об Успении Божией Матери посвящено 16 клейм, и образ из верхнего храма церкви Покрова в Филях 1694 года работы Кирилла Уланова с 12-ю клеймами сказания.
Всего же будет представлено 55 экспонатов, которые дополнят иллюстрации старопечатных книг и произведения декоративно-прикладного искусства, среди которых эмалевые образки из Ростова Великого, деревянные резные иконы киевской работы и памятники старообрядческого медного литья.
Помимо музея им. Андрея Рублева, в выставке участвуют Собрание русских икон при поддержке фонда апостола Андрея Первозванного и частные коллекционеры. К ее открытию подготовлен каталог.
Выставка «Успение Богоматери» откроется 17 августа 2017 года в 19.00 в выставочном зале музея по адресу: г. Москва, Андроньевская пл., д. 10 . Работать для посетителей она будет с 18 августа до 2 октября 2017 года.
Читайте также:
О празднике Успения Пресвятой Богородицы подробнее читайте здесь.
На заставке изображение с сайта pravoslavie.ru
Комментарии