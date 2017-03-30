Икона Вход Господень в Иерусалим
Иконография Вербного воскресенья
Иконография насыщена образами торжества и праздника, что соответствует самому событию, которое во многом предваряет Светлую Пасху Христову. К таким моментам можно отнести образ нарядного Иерусалима – белые или красные строения, яркие одежды на встречающих Христа.
Центральным изображением на иконе является фигура Господа, Который въезжает в город на осле. Спаситель сидит боком, слегка повернув голову в сторону идущих за Ним апостолов, (в других вариантах – в сторону Иерусалима). Движением правой руки Он благословляет встречающих Его людей.
Группа апостолов, идущая за Христом, пишется на иконе слева. Ученики Господа изображаются спорящими между собой, так как сначала они не понимали, для чего необходимо было Спасителю так торжественно входить в город. Позже они осознали, что в этом исполнилось пророчество Захарии о Мессии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9, 9).
Справа на иконе изображается группа людей с пальмовыми ветвями, — они встречают Спасителя. В древнем Израиле пальмовая ветвь была символом веселья, торжества и радости, с ней евреи встречали знатных людей и полководцев. Здесь люди приветствуют Христа как Победителя смерти.
Перед ослом еще пишется фигура ребенка, который постилает под ноги животного свои одежды. Дети также являются частью процессии, встречающей Мессию. Постиланием одежд под ноги евреи встречали помазанников на царство. На иконе этот сюжет связан с тем, что Христос является Помазанником на Царство Божие.
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