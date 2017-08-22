22 августа 2017
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Храм-усыпальницу выдающегося русского ученого возрождают в Татарстане

Жители села Спасское Бугульминского района Татарстана собственными силами восстанавливают полуразрушенный храм-усыпальницу русского ученого, первого члена-корреспондента Петербургской академии наук Петра Рычкова (1712-1777).

Храм Вознесения Господня, ставший усыпальницей ученого, был возведен им в XVIII веке вместе с основанием села Спасское, которое изначально называлось Рычково, сообщает сайт Татарстанской митрополии.

Как рассказал один из кураторов проекта по восстановлению храма депутат Алексей Мухалев, постановление о восстановлении храма вышло еще в 1981 году.

— С тех пор реконструкционные работы носят нерегулярный характер. В 90-е предприняли попытку, даже разобрали крышу, но на этом все и закончилось. Храм остался открытым, что ему только навредило. К настоящему времени восстановили купол, сейчас занимаемся кровлей, — добавил он.

Несмотря на полуразрушенное состояние, по словам депутата, за храмом закреплен священник и по большим праздникам в храме-усыпальнице совершаются службы.

Алексей Мухалев пояснил, что главная проблема заключается в том, что формально храм является бесхозным. Согласно решению суда, сначала его должен взять на баланс муниципалитет, а затем уже передать Альметьевской епархии.

Пока же этого не произошло, энтузиасты во главе с Алексеем Мухалевым восстанавливают храм своим силами.

По словам депутата, Петр Рычков «внес большой вклад в изучении оренбургских степей (в то время Бугульма относилась к Оренбургской губернии)».

Также чиновник и ученый, в свободное время занимавшийся историей, топографией и множеством других наук, составил первый путеводитель по Казани, написал труд «Краткое известие о татарах…» и «Описание шестимесячной оренбургской осады» — о восстании Емельяна Пугачева. Кроме того, он является автором первого в России исследования по пчеловодству.

Более того, именно по инициативе Петра Рычкова зародился знаменитый промысел оренбургских пуховых платков. Сам он опубликовал «Опыт о козьей шерсти», а его супруга была награждена золотой медалью Вольного экономического общества «в знак благодарности за оказанное усердие к обществу собиранием изделий из козьего пуха».

В качестве чиновника Петр Рычков служил переводчиком в Санкт-Петербургской портовой таможне, заведовал Оренбургской губернской канцелярией, возглавлял правление Оренбургских соляных дел.

 

Фото с сайта tatarstan-mitropolia.ru

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#История #Церковь и общество #храм #Православие
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