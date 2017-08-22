Храм-усыпальницу выдающегося русского ученого возрождают в Татарстане
Храм Вознесения Господня, ставший усыпальницей ученого, был возведен им в XVIII веке вместе с основанием села Спасское, которое изначально называлось Рычково, сообщает сайт Татарстанской митрополии.
Как рассказал один из кураторов проекта по восстановлению храма депутат Алексей Мухалев, постановление о восстановлении храма вышло еще в 1981 году.
— С тех пор реконструкционные работы носят нерегулярный характер. В 90-е предприняли попытку, даже разобрали крышу, но на этом все и закончилось. Храм остался открытым, что ему только навредило. К настоящему времени восстановили купол, сейчас занимаемся кровлей, — добавил он.
Несмотря на полуразрушенное состояние, по словам депутата, за храмом закреплен священник и по большим праздникам в храме-усыпальнице совершаются службы.
Алексей Мухалев пояснил, что главная проблема заключается в том, что формально храм является бесхозным. Согласно решению суда, сначала его должен взять на баланс муниципалитет, а затем уже передать Альметьевской епархии.
Пока же этого не произошло, энтузиасты во главе с Алексеем Мухалевым восстанавливают храм своим силами.
По словам депутата, Петр Рычков «внес большой вклад в изучении оренбургских степей (в то время Бугульма относилась к Оренбургской губернии)».
Также чиновник и ученый, в свободное время занимавшийся историей, топографией и множеством других наук, составил первый путеводитель по Казани, написал труд «Краткое известие о татарах…» и «Описание шестимесячной оренбургской осады» — о восстании Емельяна Пугачева. Кроме того, он является автором первого в России исследования по пчеловодству.
Более того, именно по инициативе Петра Рычкова зародился знаменитый промысел оренбургских пуховых платков. Сам он опубликовал «Опыт о козьей шерсти», а его супруга была награждена золотой медалью Вольного экономического общества «в знак благодарности за оказанное усердие к обществу собиранием изделий из козьего пуха».
В качестве чиновника Петр Рычков служил переводчиком в Санкт-Петербургской портовой таможне, заведовал Оренбургской губернской канцелярией, возглавлял правление Оренбургских соляных дел.
Фото с сайта tatarstan-mitropolia.ru
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