ХАРПАЛЕВА Наталья

Несколько десятилетий назад авторитетные исследователи поставили под сомнение игуменство основателя Соловецкого монастыря преподобного Зосимы. Время, когда Зосима был настоятелем, совпадает со временем игуменства крупнейшего деятеля Соловецкой обители XV в. Ионы. Археолог Владимир Буров, много десятилетий занимающийся историей Соловков, предлагает учитывать нюансы христианской монашеской жизни эпохи средневековья и выдвигает тезис: игумен Иона и игумен Зосима – одно и то же лицо!