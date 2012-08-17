Грех ли есть яблоки до освящения в день Преображения?
Однажды на исповеди священник меня спросил, ела ли я виноград, яблоки или иные плоды до их освящения в день Преображения (19 августа). Я ответила утвердительно, и за свою любовь к фруктам получила от батюшки наказание – месяц не есть виноград и яблоки. Мне стало обидно – неужели я действительно совершила грех?
Людмила, Омск
Людмила, Омск
- С точки зрения церковного Устава, батюшка, наложивший на вас такой необычный запрет, прав. Эта норма действительно присутствует в Типиконе – сборнике богослужебных и аскетических указаний. Она говорит о том, что монахам нельзя вкушать плодов до их освящения в день Преображения Господня, и за нарушение этого запрета предписывает нерадивым монахам до 14 сентября не есть виноград и яблоки. Сразу нужно заметить, что данное правило – чисто монашеское и мирян практически не касается. Однако многие духовники распространяют его на своих духовных чад. Вопрос – почему?
- Начнем с истории. Еще во времена Ветхого Завета сложилась традиция возносить Богу благодарность за все ниспосланные Им дары. Уродил у крестьянина большой урожай – он его часть приносил в жертву. У скотовода увеличилось поголовье скота – он приводил лучшее животное из своих стад и приносил его снова-таки в жертву. Рыбак, торговец, ремесленник получали хороший доход – они так же стремились отблагодарить Господа за успешно завершенное дело. И в этом не было никакой мистики – щедрые приношения не обеспечивали людям «благосклонность» Бога. Они, прежде всего, воспитывали в них чувство благодарности – важнейшей составляющей любой развитой религии, и вообще любых межличностных отношений.
- В старину, когда христианская цивилизация была в основе своей аграрной, существовали различные чины освящения. Сейчас они во многом позабыты. В наши дни Церковью торжественно освящается лишь мед, душистые травы и виноград. Мед и травы – 14 августа, виноград – 19 августа. Именно в эту пору в Малой Азии и Палестине в старину начинался сбор этих продуктов. Яблоки стали освящать гораздо позже, и исключительно в русских странах – на севере Польши и Украины, в Беларуси и России. В этих регионах яблоки стали «заменителем» винограда, который попросту не родил в этой климатической зоне.
- Воздержание от вкушения плодов до их освящения – это реализация неписаного принципа: «сначала – Богу, потом – нам» и напоминание о том, Кто является настоящим Хозяином вселенной.
Если это все серьезно, то почему бы не составить подробненький списочек, что и когда можно есть? Когда орехи, когда мед. Может еще чего интересного есть, что до опр. дня нельзя кушать..
А заодно указать, как жить тем, кто болеет летом, и ему бы хорошо попить молочка с медом.