Грех ли просить о смерти?
Не могу пережить потерю любимого человека, молю Боженьку забрать меня к нему… просить о смерти — это грех?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Раз Вы молитесь Богу, то сходите и в храм на исповедь, причаститесь, начните читать утренние и вечерние молитвы и изучать свою веру. Просить Бога можно, но только зачем просить о смерти? Не надо. Если бы было время Вам умереть, Вы бы умерли. Но Господь Вас оставил жить, значит — надо жить. Жить, молиться о упокоении души усопшего и жить дальше. Смысл Вашей жизни — не только в отношениях с любимым, потому что если это так, то это неправильно, жизнь шире. Нельзя всю жизнь сводить только к отношениям — и с живыми, и горюя по тем, кто уже ушел от нас. Поэтому я Вам очень советую посмотреть на свою жизнь, обрести в ней смысл, попросить о помощи родных и друзей и выбираться и своего состояния. Тут может помочь также психолог, не обязательно платный, есть районные психологические службы, в каких-то ситуациях они помогают.
Храни Вас Бог!
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