Грех ли православному принять иудаизм?
Здравствуйте, святой отец. Я православный и вся семья тоже. Но я хочу принять иудейство, будет ли это считаться грехом ?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Да, безусловно! Смена веры, правильной веры в Бога, тем более на ту религию, на смену которой пришло христианство — это грех и совершенная ошибка! Подумайте об этом как следует, почитайте Закон Божий, а также послания апостола Павла к Римлянам и к Галатам, лучше с толкованиями святителя Феофилакта Болгарского или с любыми другими, там как раз рассматривается вопрос о соотношении учения Христа и иудаизма и о том, что иудаизм, Закон иудейский уже не имеют силы. Очень Вас прошу как следует разобраться в этом вопросе, чтобы не сделать непоправимой ошибки! Потому что потом перед Богом оправдаться Вам может быть очень и очень нелегко. Прежде, чем отречься от своей веры, постарайтесь узнать и понять основы христианского вероучения. Думаю, что после этого и чтения Посланий (хотя бы этих двух, а лучше и вообще всех) вопросов о перемене веры у Вас не останется.
P.S. в православной традиции нет формы обращения к священнику «святой отец». Смотрите подробнее в материале «Церковные «ляпы»: «святой отец» и другие ошибки».
Храни Вас Бог!
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