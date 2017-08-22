22 августа 2017
Автор:

Грех ли православному принять иудаизм?

Вопрос читателя:

Здравствуйте, святой отец. Я православный и вся семья тоже. Но я хочу принять иудейство, будет ли это считаться грехом ?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Да, безусловно! Смена веры, правильной веры в Бога, тем более на ту религию, на смену которой пришло христианство — это грех и совершенная ошибка! Подумайте об этом как следует, почитайте Закон Божий, а также послания апостола Павла к Римлянам и к Галатам, лучше с толкованиями святителя Феофилакта Болгарского или с любыми другими, там как раз рассматривается вопрос о соотношении учения Христа и иудаизма и о том, что иудаизм, Закон иудейский уже не имеют силы. Очень Вас прошу как следует разобраться в этом вопросе, чтобы не сделать непоправимой ошибки! Потому что потом перед Богом оправдаться Вам может быть очень и очень нелегко. Прежде, чем отречься от своей веры, постарайтесь узнать и понять основы христианского вероучения. Думаю, что после этого и чтения Посланий (хотя бы этих двух, а лучше и вообще всех) вопросов о перемене веры у Вас не останется.

P.S. в православной традиции нет формы обращения к священнику «святой отец». Смотрите подробнее в материале «Церковные «ляпы»: «святой отец» и другие ошибки»

Храни Вас Бог!

 

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Можно ли освятить квартиру, если в ней произошла трагедия?

Нужно ли повторно креститься, если крестный отец или мать были неверующими?

Грех ли супружеская близость в Светлую седмицу?

Грех ли иметь два крестика?

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.