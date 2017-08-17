17 августа 2017
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Грех ли девушке модно и красиво одеваться?

Вопрос читателя:

Грех ли девушке стильно, модно, красиво одеваться (естественно, одежда целомудренная)? Просто существуют разные брошюры со списками грехов, где это считается греховным. Считают ли это грехом святые отцы?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Если одежда целомудренная, то никакого греха нет. Храни Вас Бог!

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На заставке фрагмент фото Tristan Duplichain

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