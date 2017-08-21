21 августа 2017
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Глава Синодального отдела по делам молодежи ответит на интересующие вопросы

Председатель Синодального отдела по делам молодежи, епископ Люберецкий Серафим ответит на интересующие вопросы в рамках проекта «Актуальное интервью».

Интервью с владыкой Серафимом станет первым в новом цикле проекта, организованного Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В новом цикле участниками проекта станут не только руководители Синодальных учреждений Русской Православной Церкви, но и епархиальные архиереи и представители общественных организаций.

Задать вопросы епископу Люберецкому Серафиму посетители сайта Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ могут здесь с 21 по 27 августа 2017 года.

Справка

Серафим, епископ Люберецкий.

Родился 25 апреля 1985 года в Смоленске. По окончании школы в 2002 году поступил в Смоленскую духовную семинарию, полный курс которой окончил в 2004 году. В 2003 году поступил в Смоленский государственный университет на исторический факультет, который окончил в 2009-м.

В 2004 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 2006-м со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Смоленская епархия в годы Великой Отечественной войны».

В 2006-м назначен преподавателем Смоленской духовной семинарии, в 2007-м — секретарем Смоленского епархиального управления.

22 апреля 2008 года в Успенском кафедральном соборе Смоленска митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне — Святейший Патриарх) пострижен в монашество с именем Серафим в честь священномученика Серафима, архиепископа Смоленского.

27 апреля 2008 года в Успенском соборе Смоленска митрополитом Смоленским Кириллом рукоположен в сан иеродиакона, 15 июня — в сан иеромонаха. 12 июля 2008 года назначен настоятелем церкви святого Иоанна Предтечи Смоленска.

В 2010 году в Брянском государственном университете им. академика И.Г. Петровского защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Воздействие Русской Православной Церкви на социальную сферу общества в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. (На материалах Смоленской области)».

30 апреля 2012 года назначен настоятелем храма-памятника в честь Воскресения Христова в Катыни.

С июля 2014 года — сотрудник Управления делами Московской Патриархии. 9 марта 2015 года назначен на должность ответственного секретаря Управления делами Московской Патриархии.

Решением Священного Синода от 4 мая 2017 года (журнал № 30) избран епископом Люберецким, викарием Патриарха Московского и всея Руси, и назначен на должность председателя Синодального отдела по делам молодежи.

С мая 2017 года — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 22 мая 2017 года назначен настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы — Патриаршего подворья на Крутицах Москвы.

Наречен во епископа 3 июня 2017 года в Тронном зале Патриарших покоев Троице-Сергиевой лавры. Хиротонисан 4 июня за Литургией в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

 

Фото с сайта sinodmrpc.ru

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