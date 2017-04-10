Георгий Гречко с радостью передавал юношеству свои знания, — патриарх Кирилл
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Меня крестили дважды
8 апреля, на 86-м году жизни, скончался космонавт Георгий Гречко. Об этом сообщил портал «Новости Космонавтики». Несколько лет назад Георгий Михайлович рассказал "Фоме" о том, как крестился. Дважды...
По словам Святейшего, Георгий Гречко останется в памяти миллионов, как «целеустремленный ученый и талантливый исследователь, участвовавший в многодневных космических экспедициях, принципиальный и мужественный человек, покорявший окружающих своей добротой и душевной отзывчивостью».
Патриарх Кирилл особо отметил, что «большое внимание усопший уделял просветительской работе и общению с подрастающим поколением, с радостью передавая юношеству накопленные знания и ценный жизненный опыт».
Будучи доктором физико-математических наук, Георгий Михайлович много рассуждал о нравственном аспекте освоения современных технологий:
— Я уверен: наука нейтральна по отношению к добру и злу, — говорил он в интервью «Фоме». — Ядерная энергия, лазерный луч, космическая техника — все это можно использовать и в мирных целях, и в военных. Но если человек верит в Бога, если соблюдает заповедь «не убий», он уже не станет изобретать орудие убийства. Наука, развиваясь, должна познавать мир, а религия — воспитывать сердце человека так, чтобы научное развитие не превратилось для людей в смертельную угрозу.
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Изображение с сайта roscosmos.ru
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