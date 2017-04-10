10 апреля 2017
Автор:

Георгий Гречко с радостью передавал юношеству свои знания, — патриарх Кирилл

Известный космонавт Георгий Гречко, скончавшийся 8 апреля на 86-м году жизни, много времени уделял общению с молодежью, с радостью передавая ей свои опыт и знания, об этом сказал патриарх Кирилл.

Материал по теме

Меня крестили дважды

8 апреля, на 86-м году жизни, скончался космонавт Георгий Гречко. Об этом сообщил портал «Новости Космонавтики». Несколько лет назад Георгий Михайлович рассказал "Фоме" о том, как крестился. Дважды...

В соболезновании по поводу кончины космонавта, Первосвятитель подчеркнул, что «жизненный путь почившего — это яркий пример самоотверженного служения Отечеству, верности своему долгу и призванию», сообщает сайт «Патриархия.ru».

По словам Святейшего, Георгий Гречко останется в памяти миллионов, как «целеустремленный ученый и талантливый исследователь, участвовавший в многодневных космических экспедициях, принципиальный и мужественный человек, покорявший окружающих своей добротой и душевной отзывчивостью».

Патриарх Кирилл особо отметил, что «большое внимание усопший уделял просветительской работе и общению с подрастающим поколением, с радостью передавая юношеству накопленные знания и ценный жизненный опыт».

Будучи доктором физико-математических наук, Георгий Михайлович много рассуждал о нравственном аспекте освоения современных технологий:

— Я уверен: наука нейтральна по отношению к добру и злу, — говорил он в интервью «Фоме». — Ядерная энергия, лазерный луч, космическая техника — все это можно использовать и в мирных целях, и в военных. Но если человек верит в Бога, если соблюдает заповедь «не убий», он уже не станет изобретать орудие убийства. Наука, развиваясь, должна познавать мир, а религия — воспитывать сердце человека так, чтобы научное развитие не превратилось для людей в смертельную угрозу.

Читайте также:

Алексей Леонов: Иконы в космосе

Гагарин и Лавра

Юрий Гагарин. Новый формат подвига

Первый космонавт о разрушении Храма Христа Спасителя

Вера космонавтов

«Гагарин летал — Бога не видел»?

Пасха в космосе

Человек призван обладать и землею, и космосом

Космос как дорога к Богу

Юрий Лончаков: Открытый космос

Космос

 

Изображение с сайта roscosmos.ru

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
#Патриарх Кирилл #Церковь и общество #соболезнование #космос
Читайте также

Запрету бэби-боксов должна сопутствовать помощь матерям, оказавшимся в сложной ситуации, — Владимир Легойда

Времена, когда царя обвиняли в феврале 1917-го, ушли, — епископ Егорьевский Тихон

Владимир Путин пообещал продвигать инклюзивное образование

Встреча Папы Римского и Патриарха возможна на «третьей территории», — представитель Католической Церкви в России

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.