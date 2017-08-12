Где душа после смерти?
Здравствуйте! Недавно мой папа повесился. Его родители живут в деревне, там он вырос и теперь там похоронен. А жил он с мамой и со мной 20 лет в одной квартире. Теперь его родители и мы ссоримся из-за того, что мы считаем, что его душа дома, а они считают, что его душа там, где он вырос и похоронен. Не знаем, где нужно поминать, там, где он жил или похоронен? Где его душа?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Его душа ни там и ни там, а в том месте, где Господь определил ей быть. Смысл поминок в первую очередь — в молитвах о душе усопшего, так что чем больше людей будет дома молиться о Вашем отце, тем лучше.
Что происходит с душой после смерти?
Храни Вас Бог!
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На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com
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