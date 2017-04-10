«Фома» в Telegram начал прямую трансляцию Евангельских событий
Цель проекта — помочь людям, далеким от Церкви, лучше узнать историческую, религиозную и культурную основу праздника Пасхи и вцелом помочь разобраться в церковных праздниках.
От Лазаревой субботы до Пасхи, от Пасхи до Вознесения — все события в Евангелии имеют строгую хронологическую взаимосвязь. Но, чтобы отследить ее, нужно немного глубже погрузиться в текст Священного Писания.
В рамках проекта мы постараемся помочь всем сделать это с помощью серии публикаций. Ближайшие две недели мы на этом канале попробуем прожить вместе с Христом и Его учениками.
На канале рассказывается о ходе событий, связанных с распятием и воскресением Христа, а также даются ссылки на более подробные материалы об отдельных эпизодах библейской истории.
Канал доступен по ссылке: https://t.me/foma_ru.
Также напомним, что в Telegram работают два канала — Евангелие и Православный календарь, созданные при участии журнала «Фома» и радио «Вера».
Каналы доступны по ссылкам:
https://telegram.me/gospeleveryday — Евангелие
https://telegram.me/pravcalendar — Православный календарь.
Комментарии