10 апреля 2017

«Фома» в Telegram начал прямую трансляцию Евангельских событий

Дорогие друзья! На канале журнала «Фома» в мессенджере Telegram началась прямая трансляция событий, предваряющих в Евангелии праздник Пасхи.

Цель проекта — помочь людям, далеким от Церкви, лучше узнать историческую, религиозную и культурную основу праздника Пасхи и вцелом помочь разобраться в церковных праздниках.

От Лазаревой субботы до Пасхи, от Пасхи до Вознесения — все события в Евангелии имеют строгую хронологическую взаимосвязь. Но, чтобы отследить ее, нужно немного глубже погрузиться в текст Священного Писания.

В рамках проекта мы постараемся помочь всем сделать это с помощью серии публикаций. Ближайшие две недели мы на этом канале попробуем прожить вместе с Христом и Его учениками.

На канале рассказывается о ходе событий, связанных с распятием и воскресением Христа, а также даются ссылки на более подробные материалы об отдельных эпизодах библейской истории.

Канал доступен по ссылке: https://t.me/foma_ru.

Также напомним, что в Telegram работают два канала — Евангелие и Православный календарь, созданные при участии журнала «Фома» и радио «Вера».

Каналы доступны по ссылкам:

https://telegram.me/gospeleveryday — Евангелие

https://telegram.me/pravcalendar — Православный календарь.

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#Журнал "Фома" #Праздники #Интернет #Православие
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