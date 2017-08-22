22 августа 2017
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Епископ Зарайский Константин указал на опасность рукоположений «ради нужды»

Рукоположение в священники или диаконы без серьезного подхода к этому делу, а только ради «церковной нужды», чревато умалением самого священнического служения, на это указал ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин.

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— Существует такое тонкое искушение, как «церковная нужда». Когда нам нужен настоятель в новый храм, второй священник или диакон, мы начинаем искать и подгоняем человека под нужду, — сказал владыка Константин на пастырском семинаре «Призвание и проблемы оставления сана», прошедшего в ПСТГУ, сообщает сайт ВУЗа.

По словам епископа, когда проблема таким образом уже решена, «человека рукоположили, то, что там дальше с этим батюшкой происходит — никого не интересует».

Отчасти из-за этого, но также и по другим причинам, как заметил владыка, случается, что священник продолжает служить, но при этом перестает жить духовной жизнью.

— Порой мы сталкиваемся не только со случаями оставления служения, но и, напротив, — когда священник не оставляет сан, но давно оставил внутреннюю аскетическую жизнь, — засвидетельствовал епископ Константин.

В связи с этим, владыка обратил церковное внимание на необходимость рукоположения с учетом способностей и призвания кандидата в священнослужители.

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Фото с сайта pstgu.ru

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#Духовенство #Церковь #Православие
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