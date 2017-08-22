Епископ Зарайский Константин указал на опасность рукоположений «ради нужды»
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По словам епископа, когда проблема таким образом уже решена, «человека рукоположили, то, что там дальше с этим батюшкой происходит — никого не интересует».
Отчасти из-за этого, но также и по другим причинам, как заметил владыка, случается, что священник продолжает служить, но при этом перестает жить духовной жизнью.
— Порой мы сталкиваемся не только со случаями оставления служения, но и, напротив, — когда священник не оставляет сан, но давно оставил внутреннюю аскетическую жизнь, — засвидетельствовал епископ Константин.
В связи с этим, владыка обратил церковное внимание на необходимость рукоположения с учетом способностей и призвания кандидата в священнослужители.
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Фото с сайта pstgu.ru
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