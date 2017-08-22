Экстрим не имеет ничего общего с подвигом, — патриарх Кирилл
Обращаясь к верующим в понедельник 21 августа после Литургии в Свято-Троицком соборе Соловецкого монастыря, Святейший отметил, что в христианском смысле «подвиг вообще — это поступок не во имя себя, а во имя чего-то иного — во имя идеи, во имя Родины, во имя ближних своих», сообщает сайт «Патриархия.ru».
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Сегодня, как отметил патриарх Кирилл, люди, подчас, тоже совершают «поразительные дела».
— Существуют экстремальные виды спорта, где очень высока опасность погибнуть или покалечиться. Занимаясь такими видами спорта, человек невероятно себя ограничивает, идет на колоссальные риски, но все это — только ради самого себя, — заметил Предстоятель Церкви.
В такой ситуации, как считает Первосвятитель, человек «либо самоутверждается в собственных глазах, либо мечтает о славе, о золотых медалях, о денежном вознаграждении».
— Экстрим не является подвигом. А вот те, кто умирал за Родину, не были экстремалами, — они и слова такого не знали. Они шли и умирали не за себя, а за Родину. И когда христианские мученики — не только в первые века, но и в новейшее время, как те, кто томился в Соловецком лагере, — умирали за веру, это не был экстрим, это был подвиг, — подчеркнул патриарх Кирилл, добавив, что эти люди «не ради себя — ради Христа они умирали».
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Фото: tpsdave/pixabay.com
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