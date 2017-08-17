Екатеринбург станет региональным центром обучения социальному служению
В преддверии этого с 21 по 25 августа в Екатеринбурге впервые пройдут курсы повышения квалификации для руководителей и сотрудников социальных отделов епархий Уральского и Сибирского федеральных округов, а в дальнейшем стажировки для глав социальных отделов и приходских соцработников будут проходить несколько раз в год, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности.
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В этом большом трехэтажном коттедже живут 7 человек. У всех —одновременная потеря слуха и зрения. Как многие люди с подобными сложностями, они могли оказаться в казенной атмосфере интернатов или домов инвалидов. Но у них есть дом. У них есть место, где они не просто «находятся на содержании», но пытаются по-настоящему — жить.
В частности, они познакомятся с работой церковных и государственных социальных объектов, поучаствуют в фасовке народных обедов, будут сортировать вещи в гуманитарном центре и смогут получить опыт ухода за лежачими больными.
— В Отделе социального служения Екатеринбургской епархии накоплен большой опыт работы, успешно реализуются социальные проекты, много хороших специалистов, а удобное расположение города наилучшим образом подходит для проведения здесь курсов, — пояснил глава направления обмена опытом Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.
По его словам, в будущем география курсов расширится — в них будут принимать участие представители Приволжского федерального округа и Казахстана.
Как считает отец Игорь, создание подобных центров очень важно, «чтобы организаторы и руководители социальных проектов не «варились в собственном соку», а поддерживали связь со своими коллегами в соседних регионах, где схожие реалии и сложности».
Диакон Игорь Куликов также отметил, что подобные практические стажировки для представителей епархиальных социальных отделов проводятся в Москве с 2013 года.
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Фото с сайта diaconia.ru
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