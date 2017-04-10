Две цели террористов
У любого террористического акта минимум две цели. Первая — это те люди, против которых он непосредственно направлен. Вторая – все общество, которое нужно запугать, парализовать, посеять панику, заставить жить в постоянном страхе.
Найти террористов, не дать им осуществить свои бесчеловечные планы – задача специалистов. Людей, которые нас защищают, обеспечивают безопасность общества. Спасают сотни и тысячи человеческих жизней. Часто рискуют своей жизнью, выполняя служебный долг. Совершают настоящие подвиги, о большинстве из которых мы никогда не узнаем. Но даже самые профессиональные и хорошо подготовленные спецы не могут предотвратить все теракты.
И вот когда страшное уже случилось, когда человеческая злоба, а, точнее, дьявольская, привела к непоправимому, террористам противостоит уже все общество, все люди. Мы с вами. И как силовики каждый день ведут борьбу с террористами и их пособниками, точно также с этим злом теперь боремся и все мы. Мы не начинали эту войну, она пришла в наши дома и семьи. Но очень важно, чтобы мы смогли в ней победить.
Не дать себя запугать, не позволить страху руководить нашей жизнью. Конечно, это очень трудно. Многие из нас на этой неделе вновь почувствовали это на себе. Многие испугались — за своих близких и родных, за своих друзей и знакомых. Да и за незнакомых. За всех. Ведь это у нас, здесь, в любимом, прекрасном Питере, весенним днем за считанные секунды ни в чем не повинные люди были убиты.
Бояться смерти для человека естественно. Но также естественно и побеждать это страх. Как победил его Магомед Нурбагандов, молодой парень, дагестанский полицейский, которого в июле 2016 года захватили террористы. Поставили на колени и снимали на видео — хотели заставить его призвать своих сослуживцев перестать сопротивляться злу, перестать бороться. Но Магомед победил. Перед смертью он произнес всего два слова: Работайте, братья! Произнес без пафоса, без киношного героизма. Но эти слова перевернули души, вселили надежду и уверенность…
Работайте, братья! Это призыв не только к людям в погонах. Это обращение ко всем нам. Обращение силы, надежды и любви. Работайте над своей душой, над изгнанием из нашей жизни страха, несправедливости, попрания человеческого достоинства…
Сегодня Благовещение, а значит, скоро Пасха. Победа добра над злом, победа жизни над смертью. “Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!» этот возглас пророка Осии повторяет святой Иоанн Златоуст в своем знаменитом слове, которое вновь будет звучать во всех храмах в Пасхальную ночь. И перед этой великой победой Христа безоружны любые попытки устрашения. Работаем, братья!
Источник: Царьград-ТВ
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