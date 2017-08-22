Донская митрополия собирает помощь для пострадавших от крупного пожара
«Крупный пожар в центре города оставил без крова десятки людей. Им нужна наша помощь, человеческое участие. Огонь не щадит ничего. Потому всегда на Руси особой заботой окружали погорельцев. Обращаюсь к Вам с просьбой — РАДИ ГОСПОДА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ ПОПАВШИМ В БЕДУ!», — говорится в обращении владыки Меркурия, опубликованном на сайте Ростовской-на-Дону епархии.
Отметив, что многие в результате пожара оказались «лишены крова, питания, у них нет одежды, им не на чем спать, нечем укрыться, нечего одеть», митрополит призвал верующих приносить все, чем они могут помочь в ближайшие к ним храмы.
«Там все должны принять, а духовенство централизованно доставит помощь по назначению», — добавил глава Донской митрополии.
«Во всех храмах благословляю поставить кружки для пожертвований с указанием – «В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ», а также в течение недели проводить сбор за каждым богослужением», — подчеркнул владыка Меркурий.
Список необходимых вещей опубликован на сайте Ростовской-на-Дону епархии.
Централизованный сбор гуманитарной помощи осуществляется в Епархиальном центре гуманитарной помощи по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 1 «б». Телефон для справок: (863) 247-29-12.
Ответственный за сбор помощи и ее выдачу погорельцам – руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии иерей Евгений Осяк. Контактный телефон: +7 (928) 611 1188.
Напомним, что 21 августа в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в частном секторе, в результате которого пострадали 58 человек, девять из них госпитализированы. Из домов, включая близлежащие, было эвакуировано около 600 человек.
Фото: skeeze/pixabay.com
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