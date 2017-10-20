Дочери постоянного автора «Фомы» нужна помощь
Рассказывает жена Юрия Пущаева Екатерина Новикова
Три с половиной года назад нашей дочке поставили диагноз аутизм. Мне говорили, что ничего в жизни страшнее нет, что это почти как смерть ребенка, потому что аутистам никто не нужен, даже мама и папа, и большинство из них (за исключением отдельных гениев) практически необучаемы и живут только в своем мире. Поначалу я так и думала, и все мы были в ужасе и шоке, потому что Дуня действительно, словно находилась под колпаком и не замечала того, что вокруг нее происходит.
И вот прошло три с половиной года, и я считаю, что нам повезло. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» – может, это звучит избито и банально, но это так. Столько людей тогда откликнулись на нашу просьбу помочь! Сколько добрых слов и поддержки мы услышали! Ведь можно всю жизнь прожить, а так и не узнать, что вокруг столько хороших людей. А мы теперь знаем. И про аутистов это все неправда. Сейчас нашей Дунечке 5 с половиной лет. Это добрая, очень ласковая девочка, которая любит обнимать и целовать маму, а, главное, ей очень хочется понимать все, что происходит вокруг нее.
Все эти три года Дуня, только благодаря помощи откликнувшихся на нашу беду людей получала высокопрофессиональную терапию и каждый день для нас был маленькой победой, выходом из того аута, небытия, в котором находилась Дуня. За эти три года мы подтянули мелкую и крупную моторику, и теперь Дуня в этом лишь немного отстает от сверстников. У Дуни сейчас прекрасные визуальные навыки и память, это умная девочка, которая любит заниматься. Она прекрасно раскладывает по категориям домашних и лесных животных, фрукты и овощи, выполняет уже довольно сложные задания на логику и внимательность. Дуня сама чистит зубы и умывается, одевается-раздевается, ест, может даже сама налить себе чай.
И самое главное. Полгода назад благодаря новым методикам, которые постоянно для нас ищет наш куратор, у Дуни появились существенные сдвиги в понимании речи, и как следствие НАКОНЕЦ!!! стал увеличиваться активный словарный запас. Сейчас в арсенале Дуни уже около 50-60 слов, которыми она активно пользуется. Она хорошо понимает инструкции, может ответить на вопрос «Как тебя зовут?», попросить о помощи, когда что-то не получается, просит любимые игрушки, еду. А когда напроказничает и мама ее ругает, то говорит «Не бу!» и гладит меня по голове, словно просит прощения.
Но, конечно, для ребенка в 5, 5 лет такой словарный запас – это очень мало и это влияет на ее социализацию. Иногда Дунечка видит, как на улице дети играют во что-то интересное, бежит к ним, хочет поучаствовать в игре, но сама себя останавливает и отходит, потому что не может сказать: «Давай дружить! Можно мне с вами?»
Но Дуня хочет говорить. Когда ей не хватает какого-то слова, она старается подобрать из своего маленького запасика какое-то близкое по значению: не знает слова «виноград», скажет «ягода», не знает слова «машина», скажет «автобус».
Мы бьемся за каждое новое слово. И сейчас нам жизненно важно продолжать наши занятия по ава-терапии и с логопедом и пройти еще два курса «Томатиса», потому что первый дал положительный результат. Нужно успеть, успеть до школы, до 7-8 лет нарастить словарный запас Дуни, перейти от слов к фразе, от фразы к предложению. Теперь, когда нужная методика найдена, когда есть результаты, мы знаем, что это возможно и важно не ослаблять усилий, потому что с новыми словами автоматически приходят новые навыки, новые возможности. Дуне нужно минимум 10 часов ава-терапии в неделю (800р. в час), два занятия в неделю с высокопрофессиональным логопедом (2000 рублей 1 занятие) и два часа с нейропсихологом (1000 рублей в час). А еще есть расходы на обследования, врачей и т.д.
К сожалению, наш семейный бюджет очень сильно ограничен. Кроме Дуни у нас еще две девочки. Работает в семье только папа. Дуня получает пенсию по инвалидности, но она покрывает только треть стоимости ее реабилитации. Поэтому мы вынуждены снова просить о помощи добрых людей. Пожалуйста, помогите нашей Дуне!
Как помочь:
- ОАО «Сбербанк России». Среднерусский банк Сбербанка России. г. Москва. Кор/счет банка: 30101810400000000225. БИК: 044525225. ИНН 7707083893. КПП 773643002. Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка России) 40904000134. Счет получателя: 40817810040011466721. Назначение платежа: «Частное пожертвование». ФИО получателя: Пущаев Юрий Владимирович.
- Карта Сбербанка России: 4276 4000 5499 2574
- Яндекс-кошелек: 410012207349927
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