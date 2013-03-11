11 марта 2013
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Что такое Масленица

Масленица — народное название недели перед Великим постом. Церковное название — Сырная седмица (неделя). Или: Мясопуст, Мясопустная седмица.

Изначально Масленица была языческим празднованием перехода от зимы к весне, но после принятия христианства на Руси народная и церковная традиции перемешались, Церковь не сделала Масленицу своим праздником, но наполнила эти последние дни перед Великим постом особым смыслом.

Происхождение названия «Масленица» гастрономическое — от слова «масло». В этот период верующим можно употреблять в пищу сливочное масло, рыбу и молочные продукты. А мясо — уже нельзя.

Подробнее о Смысле, традициях и церковном понимании праздника Масленицы читайте здесь.

 

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#Праздники #Масленица
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