15 августа 2017
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Что такое апокриф?

Сенсация! Ученые нашли очередное новое «евангелие», которое наконец «расскажет правду» об Иисусе Христе. Верить ли этому? Нет. Ведь все эти находки — апокрифы. Рассказываем, что это такое в Слайдах «Фомы».

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