14 августа: Происхождение честных древ Креста Господня (Медовый Спас)
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Что такое апокриф?
15 августа 2017
Автор:
БАГЛАЙ Кирилл
Что такое апокриф?
Сенсация! Ученые нашли очередное новое «евангелие», которое наконец «расскажет правду» об Иисусе Христе. Верить ли этому? Нет. Ведь все эти находки — апокрифы. Рассказываем, что это такое в
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«Фомы».
БАГЛАЙ Кирилл
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