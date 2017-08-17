Что делать с предчувствием?
Меня очень мучает ощущение, что мой папа скоро умрет (папочка у меня уже далеко не молодой), покоя просто не дает эта мысль, боюсь, потому что такое же ощущение у меня было перед тем, как убили моего дядю, перед смертью тети. Такое ощущение,что я эмоционально готовлюсь к этому. Может, свечку поставить за него (хотя он не крещенный)? Подруга и мама говорят, что я себе накручиваю это. А это не так, эта мысль просто приходит и я не могу никак избавиться, реву потом, как представлю, что его не будет.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Сложный вопрос. Даже если есть предчувствие, нельзя ему поддаваться, но использовать его конструктивно. То есть помолиться за отца — в храме нет, потому что он не крещен, а вот дома можно. Ни в коем случае не плакать, не впадать ни в какие эмоции, а провести с отцом больше времени, сказать что-то, что давно хотели ему сказать, но не решались, что-то сделать вместе. С наступлением какого-то возраста смерть становится ближе, готовиться к этому совершенно нормально и даже нужно, просто Вы обратите внимание на то, что бы Вы могли сделать с отцом и для отца, чтобы потом не жалеть о не сделанном. Сил Вам, крепости и радости, здоровья и долгих лет папе!
Храни Вас Бог!
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