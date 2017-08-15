Что делать с парнем? Встречаться не хочет, чтобы не согрешить.
Здравствуйте! Ситуация такая, я познакомилась с парнем (он верующий, но на тот момент, когда мы познакомились, он только-только начал приходить к вере, ранее был атеистом, я всегда верила в Бога, но не особо была религиозна). Мы с ним начали встречаться, но недавно он сказал, что мы расстаемся, т.к. боится согрешить со мной (в интимном плане). Я не знаю, что мне делать. Мы с ним разговаривали, он хочет общаться, помогать мне в проблемах, но встречаться уже нет, а я уже навряд ли смогу, потому что я смотрю на него как на парня, а не как на друга, но я очень не хочу ему помешать, потому что он мне дорог и для меня будет лучше, если ему будет хорошо. Вопрос в том, стоит ли мне как-то пытаться вернуть отношения? Или лучше отпустить его? И совершенно перестать общаться?
После того, как мы расстались, он очень хотел пойти со мной в церковь, а я не смогла, для меня церковь — это, грубо говоря, интимное место, я не хочу туда идти с ним, мне там будет с ним тяжело, да и он хотел со мной поговорить со священником, а я очень стесняюсь разговаривать, я очень не люблю изливать душу, хотя знаю, что надо, но я не могу себя преодолеть. Может, мне все-таки стоило с ним сходить?
Очень запуталась, если честно. Мне 18, ему 26.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! В Вашем письме есть два вопроса — об отношениях и о церковной жизни.
Что касается церковной жизни, может быть, Вы и правы, что не хотите идти с молодым человеком. Я Вам очень советую прийти одной в храм, поговорить с батюшкой, а до того почитать, что такое Церковь, что такое Таинства — исповедь, причастие, и все прочее. Вам 18, Вы еще очень юная, но уже взрослый человек, и пора выстраивать свои взаимоотношения с Богом. Так что подумайте об этом вне контекста взаимоотношений и решитесь узнать, изучить свою веру и начать церковную жизнь.
Что Вам делать с молодым человеком, я не знаю, такие вопросы невозможно обсуждать в письме, это Вам нужно если о разговаривать со священником, то лично. И я бы посоветовал начать разговор одной, а не приходить с молодым человеком. Когда человек начинает церковную жизнь, с ним происходят совершенно потрясающие перемены. И один из моментов — человек хочет все сделать правильно и очень боится ошибиться, совершить непоправимое. В том, что он предложил Вам быть друзьями, есть как раз это и большая забота о Вас, может быть, даже любовь к Вам. Я бы Вам посоветовал прийти и поговорить с батюшкой, у которого исповедуется Ваш молодой человек, чтобы понять, что им движет. Если Вы дороги молодому человеку, может быть, стоит дать ему время, скажем, год, жить пока своей жизнью и смотреть, что будет между Вами дальше. Если же Вы не настолько дороги юноше, то поскорее его забывайте и идите дальше.
Так что сейчас Ваша задача — разобраться в том, что происходит.
Храни Вас Бог!
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